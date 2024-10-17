Hakan Çalhanoğlu ifade verdi

Milano Cumhuriyet Savcılığı ve Bölge Mafyayla Mücadele Müdürlüğü tarafından koordine edilen, 30 Eylül 2024'te 19 Inter Milan ultra taraftar grubu üyelerinin tutuklanmasına yol açan soruşturma kapsamında polis karakolunda sorgular sürüyor.

Milano'nun Cernusco sul Naviglio semtinde Inter takımının taraftar gruplarından (Ultra Interisti) tribün liderlerinden 49 yaşındaki Andrea Beretta ile 39 yaşındaki Antonio Bellocco arasında yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüştü.

Beretta, Bellocco'yu bıçaklayarak öldürmüştü. Beretta ise bacağından yaralanmıştı.

Yaşanan cinayetle ilgili soruşturma sırasında kayıtlarda defalarca adı geçen Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu da ifade verdi.

Çalhanoğlu, Marco Ferdico ve Antonio Bellocco ile görüştüğünü kabul etti.

Haber Global'in haberine göre Eski Milanlı oyuncu ayrıca polislere, kulübün kendisine organize taraftar temsilcileriyle temas kurmamasını tavsiye ettiğini de anlattı.

Çalhanoğlu , Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Curva'nın kendisi ve Türkiye için dayanışma amaçlı bir pankartı asmasının ardından Ferdico ve Bellocco ile görüşmeyi "minnettarlığı nedeniyle" seçtiğini polise doğruladı.

Hayır amaçlı girişimlerde kullanılmak üzere bazı formalarını bağışladığını da doğruladı.

Özellikle olayda öldürülen ve aynı zamanda mafya üyesi olduğu belirtilen Antonio Bellocco konusunda, "Bellocco'nun gerçekte kim olduğunu cinayet haberinin ardından fotoğrafı gördükten sonra öğrendiğini söylerken bu kişilerden " hiçbir baskı görmediğini" de söyledi.