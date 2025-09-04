Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün'den iddialara ortak cevap!

Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün'den iddialara ortak cevap!

Gürcistan galibiyetinin ardından A Millİ Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün'den maç sonrası değerlendirmelerde bulunurken aralarında sorun olduğuna yönelik iddialara da cevap verdiler.

A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maç öncesi aralarında sorun olduğu iddia edilen kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Yunus Akgün galibiyet sonrası birlikte açıklamalarda bulundu.

İkili hem maçı değerlendirdi hem de çıkan spekülasyonlara cevap verdi.

YUNUS AKGÜN: "HAKAN AĞABEY İLE GÜLDÜK"

Yunus Akgün, "Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "YUNUS YANIMDA, GÖZÜ MORARMADI"

Hakan Çalhanoğlu ise "Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. (Gülerek) Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim... Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" şeklinde konuştu

