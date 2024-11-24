Hakan Çalhanoğlu İnter'in yüzünü güldürdü. Milli futbolcu Leipzig maçına yetişecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu İnter'in yüzünü güldürdü. Milli futbolcu Leipzig maçına yetişecek

Milli takımdaki sakatlığı nedeniyle İnter'in son maçında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig karşılaşmasına yetişebileceği belirtildi.

İtalya Seri A takımlarından Inter'de ter döken Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına yetişebilir.

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Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, Inter'in ligde Hellas Verona ile oynadığı karşılaşmada da kadroda yer almamıştı.

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TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre, Hakan, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı.

Milli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği kaydedildi.

12 MAÇTA 4 GOLE İMZA ATMIŞTI

Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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