Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı

Kaynak: AA
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı

İtalya Serie A'da Inter ile şampiyonluğa uzanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonun en iyi orta sahası ödülünü kazandı.

Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi.

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Monza'dan Michele Di Gregorio en iyi kaleci, Inter'den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus'tan Dusan Vlahovic en iyi forvet ödülüne layık görüldü.

Inter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.

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