Hakan Çalhanoğlu Mike Tyson'a söz verdi

Tyson, bu destek göstergesi olarak imzalı eldivenleri milli takıma yolladı. İş adamı Vahap Oğuz Arslan, uzun süredir Tyson ile işbirliği içinde olduğu projeler kapsamında, bu özel eldiveni milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na sundu.

Kaptan Çalhanoğlu, eldiveni alırken, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır ile birlikte Tyson'a teşekkür etti. Milli takım, Tyson'a jest olarak imzalı bir milli takım forması gönderdi ve maçı kazanma sözü verdi.

Hakan Çalhanoğlu, Tyson'a gönderdiği video mesajında şu ifadeleri kullandı:

Merhaba Mike, Vahap bize senin videonu gösterdi; çok gururlandık. Sana küçük bir hediye gönderiyoruz.

Hepimizin imzaladığı milli takım formasını Vahap aracılığıyla sana yolluyoruz.

Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyetle döneceğimize eminiz.

Bu zaferi hem ülkemiz adına hem de senin için kazanmayı hedefliyoruz.