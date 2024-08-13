Hakan Çalhanoğlu noktayı koydu

Serie A'da Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu, Sky Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.

TAKIMDAN AYRILMAYACAK

Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Inter'den ayrılmayı düşünmediğini açıklarken, "Beni tanıyanlar bilir. Fazla konuşmam. Çalışmayı severim. Inter'de kalacağımdan emindim. Transfer dedikoduları çıktı ama hiçbir şey söylemedim. Sadece işimi düşündüm. Sonrasında konuştum ve herkes rahatladı." dedi.

''ŞAMPİYONLUK GÜZELDİ''

Takıma dair değerlendirmeler yapan milli yıldız, "Şampiyonluk güzeldi ama bu yıl takımlar bizi yenmek için daha fazla motive olacak. Çalışıyoruz ve yeni sezona hazırız. Takım arkadaşlarım olmadan kendimi geliştiremem. Onlar benim yapmak istediklerimi anlıyorlar, ben de onları anlıyorum. Bu yüzden oynamak ve her zaman daha kolay." ifadelerini kullandı.

Inter, sezonun ilk maçını Genoa deplasmanında oynayacak.

Son şampiyonun maçı 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.