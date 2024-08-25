Hakan Çalhanoğlu rekoru kırdı. İtalya'yı salladı

Dün akşam 2-0'lık Lecce galibiyetinde kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Hakan Çalhanoğlu ilginç bir rekora imza attı.

2020 yılında Milan formasıyla Serie A’ya ilk adımını atan ve ardından yoluna Inter'de devam eden Hakan Çalhanoğlu İtalya'da art arda en çok başarılı penaltı kullanan futbolcu oldu.

ART ARDA 17 PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

Attığı 17 penaltı vuruşunda da fileleri havalandırmayı başaran Çalhanoğlu Serie A bu alanda rekoru kırmayı başardı.

PAZZINI 16 ATMIŞTI

Çalhanoğlu’ndan önceki rekor 16 penaltı golü ile Serie A’da Atalanta Fiorentina Sampdoria Inter, Milan ve Hellas Verona formaları giyen Pazzini’ye aitti.