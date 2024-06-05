Hakan Çalhanoğlu tribünde kalecilik yaptırdı

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlık maçında İtalya ile karşılaştı.

Ay - Yıldızlı ekip, dostluk maçında deplasmanda İtalya'ya konuk oldu ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maç sonrası ilginç bir olay yaşandı.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu soyunma odasına giderken tribünlerden gelen forma çağrısına sessiz kalmadı.

Milli Takım formasını çıkararak taraftara atan Hakan Çalhanoğlu tribünde kısa süreli bir karışıklığa sebep oldu.

Hakan'ın formasını yakalamak için uçan taraftarın görüntüsü kameralara takıldı.

Video sosyal medyada gündem oldu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, İtalya karşısındaki kadro tercihiyle alakalı olarak "Ferdi'nin yorgun olduğunu ve riske atmadığımızı, İrfan Can'ın sakatlığının olduğunu ve kondisyonunu geri kazanması için ona zaman tanıdığımızı, İsmail Yüksek'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ve Yunus Akgün'ün bu sabah küçük bir sorun yaşadığını belirtti. Hazırlık dönemlerinde bu tür durumlar yaşanabiliyor" yorumda bulundu.