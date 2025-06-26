Hakan Çalhanoğlu yıkıldı!

Kaynak: AA
Hakan Çalhanoğlu yıkıldı!

Serie A devi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı. Siyah-lacivertlilerin yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun antrenmanda sakatlandığı kaydedildi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti.

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