Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'da büyük onur. Rakiplerine fark attı

İtalyan ekibi Inter'de harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 22 maçta 8 gol, 3 asist attı ve göz kamaştırdı. İtalyan basınının 2023 yılında yaptığı en iyi oyuncular anketinde de Hakan rakiplerini geride bıraktı. İtalya’nın en çok okunan gazetelerinden Gazzetta, 2023 yılının en iyi orta saha oyuncularını belirledi.

AÇIK ARA FARKLA ZİRVEDE

Ankette en iyi orta saha oyuncuları arasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da vardı. Binlerce futbol tutkununun oy verdiği ankette, oyların yüzde 73’ünü toplayan Hakan Çalhanoğlu, rakiplerini adeta ezdi. 29 yaşındaki yıldız futbolcuyu, yüzde 13.9 ile Lobotka, yüzde 9.6 ile Bennacer, yüzde 2 ile Cristante ve yüzde 1.9 ile Ricci izledi.