Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme darbesi

Transfer döneminde ismi önce Galatasaray'la, ardından da Fenerbahçe ile anılan ancak İtalya'ya dönerek Inter'in sezon öncesi çalışmalarına katılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili İtalyan basınında haberler çıkmaya devam ediyor.

La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Galatasaray, Inter'e resmi teklif yapmasa bile Hakan Çalhanoğlu transferinin finansal yönlerini araştırdı. Inter ise milli futbolcu için en az 25 milyon euro istedi.

GALATASARAY'DAN DAHA FAZLASINI İSTEDİ

Transferde asıl engelin ise deneyimli orta saha oyuncusunun aldığı maaş olduğu aktarıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de bonuslarla birlikte 8 milyon Euro maaş aldığı, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve Inter'den aldığı maaştan daha yüksek bir maaş istediği, bu talep üzerine görüşmelerin durduğu belirtildi.

Öte yandan haberde Inter'in, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı vurgulandı.