Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk paylaşım

A Milli Takım'ın Hollanda yenilgisi sonrası sahayı gözyaşları içinde terk eden Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Türkiye, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maç sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı ve büyük üzüntüyle taraftarları selamlayıp sahayı terk etti.

Hakan, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu.

Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi.

Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hak ettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak.

Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya’da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türküm diyene''

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