Hakan Çalhanoğlu'nu Letonya'da çileden çıkaran an

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında Letonya’yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek puanını 6’ya yükselten milliler, maç fazlasıyla lider oldu.

Ancak bu Hakan Çalhanoğlu'na yetmedi. Letonya'nın 83. dakikadan itibaren 10 kişi kaldığını hatırlatan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlu muyum? Değilim. Böyle maçları daha rahat kazanmalıyız. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimiz tükeniyor. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense, hiç rahat kazanamıyoruz.

Böyle maçlardan ders çıkarmalıyız. Saha küçük falan deyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız.

Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz. Daha akıllı ve istikrarlı oynamalıyız. İnşallah bu galibiyeti Samsun'a taşıyacağız."