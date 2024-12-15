Hakan Fidan, Şam Büyükelçilik binasını sosyal medyadan paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeniden faaliyetlerine başlayan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Fidan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma "Şam Büyükelçiliğimiz, faaliyetlerine tekrar başladı. Hayırlı olsun" diye not yazdı.
Son olarak 2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı yeniden göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açıldı! Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçilik binasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve , "Şam Büyükelçiliğimiz, faaliyetlerine tekrar başladı. Hayırlı olsun" dedi.