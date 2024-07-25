Hakan Fidan: Suriye’de savaş yok. Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı. Sky News Arabia kanalına konuşan Fidan, Suriye’de rejim güçleri ile muhalifler arasında 6-7 aydır çatışma olmadığını belirterek, “Suriye rejimi, savaşın olmadığı bu süreç içerisinde, altyapı sorunlarını, ekonomi sorunlarını gidermek için, bazı siyasi sorunlarını gidermek için fırsat buldu” dedi.

Fidan, Suriye'de iç savaşın olmadığını vurgulayarak Suriye nüfusunun yarısının özellikle Avrupa ülkelerine gittiğini söyledi. Fidan, ülke dışına giden milyonlarca sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Suriye’nin birlikte hareket etmesi gereken konularla ilgili konuşan Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

“Sınır güvenliği, terörle mücadele başta olmak üzere, mültecilerin güvenli ve özgür bir şekilde geri dönüşü konusu var. Bunlar fevkalade önemli.

Ülke nüfusunun yarıdan fazlası ülke dışına gitti. Burada ne ekonomi olur, ne tarım olur, ne sanayileşme olur, ne yatırım olur."