Sokaklar karıştı halkla mülteciler çatıştı. Ümit Özdağ Türkiye ders almalı diyerek görüntüleri paylaştı

Mülteciler ve sığınmacılar Avrupa'da sorun olmaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde halk sığınmacılarla çatışmaya başladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Avrupa'da yaşanan mülteci sorununa dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İngiltere, İskoçya, Galler karışmış durumda." diyen Özdağ, "Hemen her şehirde mülteciler ile halk arasında çatışmalar çıkıyor. İskoç milliyetçileri bir camiyi yakmış. Olaylar devam ediyor. Mülteciler polise saldırıyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, polise yönelik saldırının cevapsız kalmayacağını, ayaklanmalara karışan kişi ve gruplara karşı her türlü tedbirin alınacağını, gerekirse sert müdahalelerde bulunulacağını açıkladı. Türkiye’nin yaşananlardan ders alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE AŞIRI SAĞCILAR SIĞINMACILARI YAKMAYA ÇALIŞTI

Ülkenin orta bölgelerinde yer alan kentte, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi.

Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı. Bu sırada yaralanan bir polis, meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, aşırı sağcıların otelin giriş katında camı kırılan bir bölümden binayı ateşe vermeye çalışması yer alıyor.

Polis, saldırganları binadan uzaklaştırmakta zorluk yaşadı.

Binaya yangın tüpleri ve sandalyeler atan aşırı sağcılar, bina kapılarına barikat kurarak içerdekilerin çıkmasını engellemeye çalıştı.

Otelde çıkan küçük yangın büyümeden söndürülürken aşırı sağcılar, binaya farklı yerlerden girmek için girişimlerde bulundu.

Middlesbrough kentinde ise yaklaşık 300 aşırı sağcı yürüyüş gerçekleştirdi. Gruba eşlik eden polis araçlarının hareketini engellemeye çalışan aşırı sağcılardan iki kişi gözaltına alındı.

Göstericiler grubu kontrol etmeye çalışan köpekli polislere ve çevik kuvvet ekiplerine şişe ve elektronik sigaralar attı.