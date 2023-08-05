Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için atılabilecek adımları görüştü.

KAYNAK: ANKA
Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakanlık’tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede; "Karadeniz Tahıl Girişimi’ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımların ele alındığı" belirtildi.

KONU KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Bakanlık’tan yapılan bilgilendirmeye göre, iki Bakan; Karadeniz Tahıl Girişimi’ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımları ele aldı.

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