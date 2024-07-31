Hakan Fidan’dan Haniye açıklaması. Pezeşkiyan'ın yemin töreninde bir araya gelmişlerdi

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Hakan Fidan’dan Haniye açıklaması. Pezeşkiyan'ın yemin töreninde bir araya gelmişlerdi

Hakan Fidan, İsrail suikastıyla hayatını kaybeden İsmail Haniye ile ilgili bir mesaj yayınladı. Fidan ile Haniye İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye İran'da suikast düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Haniye'nin, yaşamını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adadığını kaydeden Fidan, ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidi olduklarını vurguladı.

Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Fidan ile Haniye bir araya gelmişti.

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