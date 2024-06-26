Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: Bir kıvılcım yeter

Sözlerine Hakan Fidan’ın “Bugüne kadar gelmiş dışişleri bakanları arasında en enteresan diyeceğimiz bir karakter” olduğunu söyleyerek başlayan Zentük, onu enteresan kılan özelliği “Yıllarca Milli İstihbarat Teşkilatı’nı yönetti hatta onu yeniden yapılandırdı” sözleriyle izah etti.

Hakan Findan’ın katıldığı programda sarf ettiği “Devam eden savaşın bölgeye ve dünyaya maliyeti çok fazla. Daha da vahimi bu risk büyüyebilir, yayılabilir. Nükleer silahlar gündeme gelebilir” sözlerine dikkat çeken Zentük, bu sözlerin ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Bugüne kadar özellikle aydın kesimin bu tip konularda vurdumduymaz bir tavır takınmasından dem vuran gazeteci “Bakın ben 50 yıldır bu işlerin içindeyim olmaz denilen her şey oldu bu dünyada” diye konuştu.

“KIVILCIMLA BAŞKA YERLERE SIÇRAMA DURUMU VAR”

Zentürk ayrıca Fidan’ın “Nükleer silahlar gündeme gelebilir. Çin ve Rusya seyahatimde şunu gördüm: savaş dünyanın başka bir yerine sıçramadı ama dünyada bölünmenin arttığını görüyoruz. Rusya, Çin yapısal ortaklığa doğru gidiyorlar. Taraflar barışı, müzakereyi diyaloğu dillendiren ilk taraf olarak pozisyonlarında zayıflık göstermek istemiyorlar” sözü hakkında da yorumlarda bulundu.

Bakan Fidan’ın söyleminde yer verdiği “ilk taraf olmama” tavrının, önceden beri sık sık kilitlenme dediği olay olduğuna vurgu yapan Zentük, içinde bulunulan durumda masaya oturmayı ilk kim talep ederse karşısındakine zayıf görüleceğini belirtti.

Zentürk, Fidan'ın dikkat çektiği kutuplaşma fenomeninin küresel ölçekte yapısal hale dönüştüğünü savundu.

Dışişleri Bakanı’nın “Sayın Putin başta olmak üzere herkes nükleer silah kullanma konusunda tereddüdü olmayacağını ifade ediyor. Biz tam da tam da başından bu yana uyardığınız konu. Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Kıvılcımla başka yerlere sıçrama durumu var” sözlerini kendisi tarafından aylardan beri dillendirildiğinin altını çizen Zentürk, “Çok büyük bir risk altındayız” ifadesini kullandı.

Fidan’ın yaptığı açıklamaların elindeki istihbarat raporlarına dayandığına vurgu yapan Zentürk, sözlerini “Türk Devleti, Ukrayna savaşının büyük ama çok büyük bir bela çıkaracağından emin bir görüntü sergiliyor. Bu da baştan beri ana akım medyanın unuttuğu bu savaşı her gün ama her gün neden anlattığımı biraz daha sizlere aktarmıştır sanıyorum” diye sonlandırdı.