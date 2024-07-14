Hakan Fidan'dan Suriye ile normalleşme açıklaması

Türkiye ile Suriye arasında süre gelen normalleşme adımları doğrultusunda son açıklama bakan Hakan Fidan’dan geldi. Bugün Dolmabahçe Sarayı’nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan El Suud yapılan basına kapalı toplantı sonrasında ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Suriye’nin uzun süredir kanayan bir yara olduğunu ifade eden Fidan Türkiye’nin diyalog kapısını dolaylı veya direkt olarak hep açık tuttuğunu söyledi. Fidan önceki görevi olan MİT Başkanı görevi süresi boyunca da Suriye müzakerelerinin içinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Fidan daha önce de Rusya ve İran’ın arabuluculuğu ile Suriye ile görüşmelerin yapıldığını ifade ederken Suriye ile her düzeye görüşmelerin yapıldığını açıkladı. Fidan’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

“11 yıldır görüşmelerde hareketlilik yok. Bölge barış arayan bir iklime geldi. Cumhurbaşkanımız burada liderliğini kullanarak bir çağrıda bulunmuştu. Bu herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir. Bu çağrı önemli bir çağrı.

Suriye'de çok karışık bir tablo var. Alanda Rusya ve İran var, milisler var, kaçakçılar var, İsrail saldırıları var. Bütün bu karışıklıkları göz önüne alıyoruz, bu konuda kafamız net. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Suriye'nin ihtiyaçları neler?

“MUHALİFLERİ YARI YOLDA BIRAKMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Şunun altını çizmek isterim. Biz muhaliflerle ilgili durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Suriyeli muhaliflerin özgür kararı esastır. Biz ancak burada yapıcı bir rol oynayabiliriz. Onları yarı yolda bırakmamız gibi bir şey söz konusu değil. “

“MUHALİFLER ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN FEVKALADE ADIMLAR ATIYOR”

Biz Suriye muhalifleri ile durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Suriye muhalefetinin rejim ile nasıl bir ilişki kuracağı kendi kararları. Bu kardeşlerimiz bulundukları bölgede ülkemize daha fazla göçmen gelmesini engelliyor. Ülkemizin güvenliği için fevkalade adım atıyorlar.

Teröre karşı omuz omuza mücadele ettik. İçeride mülteci kardeşlerimiz için politikamız değişmemiştir. Zorla kimseyi buradan gönderecek değiliz. Biz barışı ve diyalogu aramaya devam edeceğiz."