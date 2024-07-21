Hakan Kara: Hazır olun 24 saat sonra rekor kıracak

Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara: Hazır olun 24 saat sonra rekor kıracak

Merkez Bankası'nın eski kara kutusu Hakan Kara, pazartesi yaşanacak gelişmeyi önceden duyurdu.

Hakan Kara, Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin tarihi kararının ardından büyük bir rekor artış yaşandığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak birden yükselterek "B3"ten "B1"e çıkardı. Bu önemli adım, Türkiye'nin ekonomik başarısını ve büyüme potansiyelini vurguluyor ve yatırımcılar arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

Moody's ayrıca, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruyarak Türkiye'nin ekonomik geleceğine olan güveni pekiştirdi.

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MOODY'S'İN BU KARARI NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Moody's'in bu kararı, Türkiye'nin borçlarını geri ödeme kapasitesine olan güveni artırmış durumda. Bu gelişme, Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini azaltma ve daha düşük faiz oranlarından borçlanma imkanı bulmasını sağlayabilir.

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KARARIN ETKİSİ YARIN BELLİ OLUYOR

Merkez Bankası'nın eski kara kutusu Prof. Dr. Hakan Kara, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmasının borsa ve varlık fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratacağını belirtti.

Kara, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İki kademe not artırımı Pazartesi borsayı ve diğer varlık fiyatlarını olumlu etkiler. Daha da önemlisi, bu gelişme sermaye girişlerinin kalitesini destekleyecektir" dedi.

Hakan Kara'nın paylaşımı:

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