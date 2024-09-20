Hakan Kara'dan ekim ayı faiz kararı tahmini: Yumuşama olmayacağı kesinleşti

ABD tarafında FED’in indirime gitmesinin ardından gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası ise dün açıkladığı kararda faizi yüzde 50’de sabit tutmuştu. Karar sonrasında İngiliz iktisatçı Timthy Ash, TCMB’nin faizi 2025 başında indireceğini söyledi. İktisatçı Prof. Dr Hakan Kara ise bugün PPK’nın "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkin şekilde kullanılacaktır." söylemini alıntılayarak, yorumladı. Kara, "Ekimde faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti" dedi.

FED İNDİRDİ, MB SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası(FED), faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürmüştü. Böylece Fed 54 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmesi dikkat çekmişti. FED kararının ardından ülkemizde de gözler Merkez Bankası’na çevrilmişti. Dün MB’nin aldığı kararda eylül ayında da politika faizi yüzde 50 sabit tutuldu.

MB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

FED’in faiz kararının ardından Merkez Bankası’nın ne zaman faiz indirimine gideceği merak ediliyor. İngiliz iktisatçı Timthy Ash, TCMB faizini ancak 2025 başında indireceğinin altını çizdi. Ash, “Çünkü öncelikli konusu enflasyonu indirmek” dedi.

Türkiye’deki ekonomistlerin bir kısmi ise Aralık’tan önce faiz indirimi olmayacağını öne sürüyor. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, ise Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Kara, ağustos ayındaki karar metni ile Eylül ayındaki karar metnini karşılaştırdı.

KARA: FAİZ İNDİRİMİ OLMAYACAĞI KESİNLEŞTİ

PPK'nın ağustos ayı metninde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkışaltırılacaktır" ifadesi yer almıştı. Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararının duyurulduğu PPK metninde ise "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkin şekilde kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kara, Merkez'in bugünkü metinle bir ton daha yumuşadığını söylerken, "Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.