Hakan Kara’dan TCBM Başkanı’na tebrik

olarak açıklandı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, yetkiler dezenflasyon sürecinin başladığına yönelik söylemlerini artırdı.

Konuya ilişkin açıklamayı Türkiye Cumhuriyet Merke4z Bankası Başkanı Fatih Karahan yaptı. TCMB Bakanı Karahan, talepte dengelenmenin başladığını fakat enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu bu sebeple para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini belirtti.

Karahan, "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme hususunda "son derece kararlı olduklarına vurgu yaptı.

Başkan Karahan’ın açıklamaları sonrası Merkez Bankası eski başekonomisti, Hakan Kara, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Kara paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“TCMB Başkanı Sayın Karahan erken faiz indirimi tartışmalarına noktayı koymuş.

Doğru zamanlama ile yapılan yerinde bir müdahale, tebrik ediyorum.“