Hakan Kutlu: Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta maçında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesine bakıldığında iki farklı hedefi olan iki takımın mücadelesi olduğunu aktaran Hakan Kutlu, “Rizespor çok önemli bir kadro yapısına sahip, önemli bir camia. Süper Lig’e çıkmayı hedefliyorlar, biz ise alt sıralardan bir an önce kurtulmayı hedefleyen bir takımız. İki hafta üst üste önemli iki maç oynadık. Eyüpspor ve Rizespor bu ligin Süper Lig’e çıkmak için çalışan önemli kadro kalitelerine sahip iki takım. İki maçta da öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık. Geçen hafta Eyüpspor maçında da 1-0 öne geçip, oyun sonlarına doğru 88. dakikada yediğimiz golle 1-1 berabere bitmişti maç. Bu haftada Rizespor önünde oyuna iyi bir başlangıç yaptık.

İlk 15-20 dakika bizim adımıza çok iyiydi ve golü de bulduk. Son 20-25 istediğimiz başlangıcımızı devam ettiremedik ve Rizespor son 25 dakikada oyun üstünlüğünü bize kabul ettirdi. İkinci yarı eksiklerimizi oyuncularımızla paylaştık. İkinci yarı, ilk yarının son 20 dakikasından daha iyiydi bizim adımıza. Maçın son anlarına doğru 3 tane iyi çıkış yakaladık, bunlardan bir tanesini sonuçlandırabilsek galip ayrılabilirdik. Rizespor’un da bize karşı gollük girişimleri vardı, onlar da galip ayrılabilirdi.

"PUAN KÖTÜ DEĞİL AMA KAZANMAK İSTİYORDUK"

Önemli oyunculardan yoksun olarak Rizespor'un karşısına çıktıklarını belirten Kutlu "Maçtan öncede söylemiştim, kazanmak istiyoruz ama bu maçları kaybetmemiz de önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçtan önce hiç değinmedim ama bizim önemli oyuncuların eksiklikleri vardı bugün. Estrela hastaydı. Geçen hafta gol atan ve bizim için önemli oyunculardan bir tanesi. Sol bekimiz Ufuk, Süleyman yine sol bekimiz Cengiz. Ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten genç ve gelecekte Türk futboluna ismini yazdırabilecek bir oyuncu. Zakarya, sol bekimiz ayak tarak kemiği kırılmıştı. Bu oyuncular, hem benim için hem de bu lig için önemli oyuncular. Ama yerlerinde oynayan oyuncularımız iyi mücadelede ettiler. Puan kötü değil ama kazanmak istiyorduk. Rizespor’u da tebrik ediyorum bundan sonra onlara da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.