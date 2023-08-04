Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Hakan Peker, "2024 yerel seçimlerinde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı" iddiasına dikkat çeken bir cevap verdi.

Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?

2024 yılındaki yerel seçimler için geri sayım başladı. Hakan Peker'in, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanı adayı olacağı öne sürüldü. 62 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

1691148125180-addd.jpg

"O ZAMAN ATEŞİNİ YOLLA BANA"

Hakan Peker, "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yıllar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik. O zaman ateşini yolla bana!" ifadelerini kullandı.

64ccdbf886b24a1b4c5a9aa1.jpg


İlgili Haberler
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte. 13 yıl hapsi isteniyor
Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Emre Ulaş'tan yıllarca unutulmayacak çift maaşlılar karikatürü Güncel
Emre Ulaş'tan yıllarca unutulmayacak çift maaşlılar karikatürü
Kendi Düşen Ağlamaz 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 8 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
15 Yıl önce çalınan motosiklet bulundu Güncel
15 Yıl önce çalınan motosiklet bulundu
Murat Sancak'tan Clujlu futbolcuyu şaşkına çeviren hareket: 'Seni alacağım' Spor
Murat Sancak'tan Clujlu futbolcuyu şaşkına çeviren hareket: 'Seni alacağım'
Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek Dünya
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek
Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti Magazin
Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti