Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?

2024 yılındaki yerel seçimler için geri sayım başladı. Hakan Peker'in, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanı adayı olacağı öne sürüldü. 62 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"O ZAMAN ATEŞİNİ YOLLA BANA"

Hakan Peker, "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yıllar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik. O zaman ateşini yolla bana!" ifadelerini kullandı.



