Hakan Peker siyaseti bırakmıyor mu? İlk kez açıkladı. İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu

Kaynak: Snob Magazin
Hakan Peker siyaseti bırakmıyor mu? İlk kez açıkladı. İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olmuştu
Yerel seçimlerde İYİ Parti adayı olarak Safranbolu Belediye Başkanlığı için yarışan Hakan Peker, seçimleri kazanamadı ve seçim mağlubiyeti sonrası ilk defa açıklama yaptı.

Snob Magazin'in haberine göre; “Ateşini Yolla Bana”, “Bir Efsane” gibi akıllarda yer eden hit parçaların sahibi Hakan Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçmen karşısına çıktı.

Seçimleri kazanamayan Peker, sonuçlar hakkında ilk kez konuştu.

Seçim sürecinden beşinci sırada çıkan ve siyaset sahnesinde yeni bir yüz olan Peker, siyasetin hiç kimsenin özel mülkiyeti olmadığını ve herhangi bir dargınlık hissetmediğini ifade etti.

'SEÇİLSEYDİM...' başlığı altında Peker, “Siyasete devam edeceğim, çünkü ben bir adaydım. Kazansaydım, Safranbolu'yu tam anlamıyla bir kültür kenti yapacaktım. UNESCO'nun tarih mirası olarak kabul ettiği bu kent için birçok projem vardı. Siyaset herkesin hakkıdır ve bu ülkede siyasetin uzmanı yoktur. Ben de bu hakkımı kullanarak aday oldum ve kaybetmekten çekinmiyorum. Her futbolcu her maçta gol atamaz; her zaman kazanamazsınız” şeklinde konuştu.

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