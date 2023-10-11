Hakan Peker İYİ Parti'nin adayı oldu

Editör: Serhat Ağa

Geçtiğimiz günlerde Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacağını açıklayan şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı İbrahim Yıldırım Ateş, sosyal medya hesabından uyardı. Ateş şu açıklamayı yaptı:

Hakan Peker İYİ Partimizin Safranbolu Belediye Başkan Adayı oldu. Hakan Peker bu yola aylar önce çıkmıştı, Safranbolu Belediye Başkan adayı olmak istediğini belirtmiş ve sahada görüşmelerine devam ediyordu.

LC Waikiki’nin ortağı, Safranbolu’nun önemli ismi Türk milyarder Şefik Dizdar ile de görüştüğü, Safranbolu turizmini geliştirmek için düşüncelerini anlattığı aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz. Bu işe kafa yoran, çok önceden sahaya çıkmış, elini taşın altına koymuş bir isim. Hayırlı, uğurlu olsun.