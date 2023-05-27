Hakan Sabancı en sonunda isyan etti. Hande Erçel ile Cannes'dan el ele döndüler

Editör. Özlem KIRAL

Aşklarını ilk zamanlar saklayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı artık etkinliklerde fotoğraflar bile vermeye başladı.

Bir dondurma markasının onur konuğu olarak Cannes'a çağrılan Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı da eşlik etti.

İkili Cannes'da kameralara birlikte poz verdi.

Sürekli havaalanında görüntülenen ikili Cannes dönüşü de görüntülendi. Hakan Sabancı bu kez isyan edip soruları şöyle yanıtladı:

''Güzeldi keyifliydi seçim için döndük. Her seferinde seninle böyle konuşacağız mı? Her seferinde havaalanında aynı şey artık komik olmaya başladı. Bir şey demiyorum ama havaalanında sanki karşılaşıyormuşuz gibi artık biraz rahatsız olmaya başladım.''