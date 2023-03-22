Hande Erçel o soruya bakın ne cevap verdi! Hakan Sabancı’nın ailesinden veto yediği iddia edilmişti

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın ile birlikteliğiyle konuşuluyor. Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda aşkları belgelenen ikili, daha sonra Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya gitmişti. Tekrar yurda dönmelerinin ardından Etiler’de görüntülenen romantik çiftten Erçel'e, 'sevgilisinin ailesinden aşk onayı çıkmadığı' iddiası soruldu.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sevgilisiyle baş başa çıktıkları Paris ve Finlandiya tatili sonrası kendisini işine veren 29 yaşındaki oyuncu, menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Gazetecilerin yoğun ilgisi sebebiyle aracını otoparka çektiren Hande Erçel, çıkış kapısında aracının camını açarak, basın mensuplarına selam vermeyi ihmal etmedi.

DUYMAZDAN GELDİ

İş insanı Hakan Sabancı’yla ilgili soruları geçiştirmeyi tercih eden oyuncu, Sabancı Ailesi'nin kendisini istemediği iddialarına ise duymazdan geldi. Keyifli olduğu gözlenen güzel oyuncu, "Çok geç kaldım, derse yetişmem lazım” diyerek, gözlerden kayboldu.

