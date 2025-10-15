Türkiye, belgesel yapımcılığı ve doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan gazeteci Hakan Tosun'un cinayetini konuşuyor.

Tosun, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 11 Ekim Cumartesi 00.30 saatlerinde uğradığı fiziksel saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FAİL YAKINLARI TARAFINDAN GÖZDAĞI

Olay yerine haber yapmak üzere giden Halk TV muhabiri Umut Taştan, yayın esnasında çevreden bazı kişilerin yanına gelerek konuştuklarını açıkladı.

Taştan, cinayetin yaşandığı bölgede mahalle sakinleri ve esnafla görüşerek haber yaparken fail yakınları tarafından gözdağı verildi.

O anları anlatan Taştan, "18 yaşında olan sanığın babası geldi. Benimle konuşmaya başladı. O geldikten sonra başka insanlar gelmeye başladı. Ellerinde telefonla bir önceki yayınımızı izliyorlardı. Baba bize kendince iddialarda bulundu. Baba 'benim elimde ne görüntüler var, siz bilmiyorsunuz bunu' dedi. Baba, 3 bin kişiyle adliye önünde basın açıklama yapacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

GÖLGEDE KALAN SORULAR

Öte yandan T24 yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde Hakan Tosun cinayetine dair bir yazı kaleme aldı.

Toker, yazısında Hakan Tosun'un ölümünde Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin idari bir ihmali olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Toker, soruşturmada bu konunun da ele alınması gerektiğini vurguladı.

Hakan Tosun

Toker, olaya ilişkin gölgede kalan soruları tek tek sıralayarak aydınlatılması gerektiğini madde madde sıraladı:

10 Ekim gecesi saldırıya uğrayan gazeteci Hakan Tosun’un, saldırıya uğradığı andan vefatına kadar geçen o kısa süre içinde, devletin sorumluluğunda olması gereken birçok konunun bu kadar karanlıkta kalması kabul edilir değildir.

- Ailesinin, Hakan Tosun saldırıya uğradıktan sonra 27 saat sonra hastanede olduğunu öğrenmesi izaha muhtaçtır.

- Bu kadar büyük ve teknolojik bir hastanedeki hasta kaydının neden kimliksiz olarak yapıldığı, neden yüz taraması, parmak izi okutulmadığı soruları cevaplanmalıdır.

- Hakan Tosun’un kız kardeşinin hastane önünde yaptığı açıklamaya göre, ilk 27 saat boyunca acil serviste tutulan Hakan Tosun, olay basına yansıyınca, kamuoyu haberdar edilince, yoğun bakım servisine alınmış. Bu kahredici iddia, eğer bir olguysa teyitliyse, yoğun bakıma alınmasında neden gecikme yaşandığı sorusu cevaplanmalıdır.

- Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın olay yerinde edindiği bilgiler doğrultusunda, Hakan Tosun’u öldürenlerin yakınlarının güvenlik kameralarını nasıl alabildiği götürebildiği aydınlatılmalıdır.

- Hakan Tosun’u öldüren ve tutuklandığı duyurulan kişilerin ifadeleri kamuoyuna duyurulmalı, ölümle sonuçlanan bu saldırının gerçek nedenlerinin ortaya çıkması için etkin bir soruşturma yürütülmelidir.

- Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Özel İşbirliği Modeli ile yaptırdığı, finansmanında Japonya Merkez Bankası’nın da yer aldığı Türk Japon şirketlerinin üstlendiği, Yılın Kamu Özel İşbirliği Ödülü almış olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde gazeteci Hakan Tosun’un vefatında idari bir ihmal olup olmadığı, idari incelemeye konu olmalıdır. Hakan Tosun hastaneye getirildiği ilk andan itibaren yoğun bakımda olsaydı kurtarılıp kurtarılamayacağının tespiti, kamu görevlilerinin sorumluluğu açısından hayati önemdedir.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ BİLİNİYOR?

Ortaya çıkan görüntülere göre; Tosun bir süre tek başına yürüyor. 11 Ekim Cumartesi 00.30'da Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta dinlenmek için otururken 2 kişi tarafından baş bölgesi hedef alınarak defalarca tekmeleniyor.

Kafasına aldığı darbeler nedeniyle yol kenarında baygın halde bulunan Tosun, üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamamış, bu nedenle ailesine günlerce ulaşılamamıştı.

Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutulan Tosun’un beyin ölümü gerçekleşmesi ile hayatını kaybetti.

Saldırganlar, olay yerine geldikleri motosiklete binip kaçıyor. Saldırıyla ilgili biri 18 biri 24 yaşında 2 kişi gözaltına alındı.

Organlarının bağışlanmasını isteyen Tosun için 14 Ekim Salı günü 14.00’te Nurtepe Cemevi’nde taziye olacak.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

Tosun, 1975’te İstanbul’da doğdu. Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak meslek hayatına giriş yaptı. 1998’den itibaren İzmir’e yerleşti ve burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı.

2009’dan itibaren belgesel yapımcılığına yoğunlaşan Tosun, doğa, kent mücadelesi ve toplumsal olaylar üzerine bağımsız yapımlarıyla tanınıyor. “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” gibi belgesellere imza attı.

Bağımsız gazeteci kimliğini sürdüren Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmen olarak görev yapıyor.