27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hakan Ural 'Tillahlı, zıplamalı, sabaha kadarlı' tuhaf paylaşım yaptı. Patronunun ismini duyunca anında çark etmişti

Hakan Ural 'Tillahlı, zıplamalı, sabaha kadarlı' tuhaf paylaşım yaptı. Patronunun ismini duyunca anında çark etmişti

Canlı yayında Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” diyen, ancak rejiden gelen uyarı sonrası hızla sözlerini geri alan Hakan Ural, gelen 'U dönüşü' eleştirilerine cevap verdi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:48
Takip Et

Hakan Ural’dan 'U dönüşü' eleştirilerine yanıt: La oğlum sabaha kadar dans

Hakan Ural 'Tillahlı, zıplamalı, sabaha kadarlı' tuhaf paylaşım yaptı. Patronunun ismini duyunca anında çark etmişti
+
Aa
-

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında yorumculuk yapan Hakan Ural, Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" dedi.

Ardından rejiden Hakan Ural'a "Demirören'den sonra sistem çok değişti" açıklaması geldi.

Rejinin sözlerinin ardından Ural, "10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım" diye konuştu.

'U DÖNÜŞÜ' HABERLERİNE SERT ÇIKTI

Gelen eleştirilere bugün yanıt veren Hakan Ural şunları söyledi:

"Oğlum ben sizin tillahınıza yapmam u dönüşü. Ya benden u dönüşü olacak. Kendinize şunu sorun. Hayatları yalakalıkla geçmiş. Sizden cacık olmaz. La oğlum sabaha kadar dans. Çok zıplatıyorsun diyorlar. Zıplayacaksınız. Size daha çok spor yaptıracağım."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Babası nin
27.12.2022 11:35
Benimsemeyip Sevmediğini biz neden benimseyelimki..  
 
Colpacino
27.12.2022 11:30
Filmin etkisinden çıkamamış..  
 
Türk vatandaşı
27.12.2022 11:27
“adam “ yerine koyup cevap bile vermem bu “tip”lere.size de tavsiye ederim.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.