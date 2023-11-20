Hakan Ural'ın "Osmanlı tokadıyla bir vuruşta boynunu kırmazsam Kur'an çarpsın" açıklaması üzerine kendisine askerlik sorusu soruldu

Hakan Ural'ın TV programında yaptığı “Biri bana Batı medeniyeti, Batı adaleti falan derse Osmanlı tokadıyla bir vuruşta onun boynunu kırmazsam Kur’an çarpsın.” açıklaması üzerine sosyal medyada kendisine çürük raporu alarak askerlik yapmaması soruldu.