Hakem döven Faruk Koca’ya bir şok daha

Kaynak: Hürriyet
Hakem döven Faruk Koca’ya bir şok daha
Ankaragücü Kulübü eski Başkanı Faruk Koca’nın, hakem Halil Umut Meler’e saldırısının ardından başlatılan soruşturmada, aynı maçta üç yardımcı hakemi de tehdit ettiği gerekçesiyle uzlaşma isteğinde bulunduğu ancak yardımcı hakemlerin bu talebi reddettiği bildirildi. Bu durum, savcılığın Koca’ya karşı yeni bir dava açmasına yol açacak.

MKE Ankaragücü’nün Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 berabere biten maç sonrası sahaya giren Ankaragücü Kulübü eski Başkanı Faruk Koca’nın, hakem Halil Umut Meler’e fiziksel saldırıda bulunup tehditler savurduğu belirtildi.

Gazeteci Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili hızla harekete geçerek Koca ve üç diğer sanık hakkında dava açtı. Savcılık, maçın yardımcı hakemleri Ömer Tolga Güldibi, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy’a yönelik tehdit iddialarını ayrı bir dosya olarak ele alıp uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Tehdit suçlamasıyla devam eden soruşturma kapsamında, savcılık Koca’ya ve mağdur hakemlere uzlaşma konusunda ne düşündüklerini sordu. Koca uzlaşmayı kabul ederken, mağdur hakemler teklifi reddetti. Uzlaşma sağlanamaması üzerine, Koca’nın yardımcı hakemlere yönelik tehditleri sebebiyle yeni bir dava açılması bekleniyor.

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