Hakem Elif Karaarslan krizi fırsata çevirdi! Artık para istiyor

Genç Hakem Karaarslan, videonun yapay zeka ürünü olduğunu iddia ederken, avukatları görüntüleri paylaşanlar hakkında yasal işlem başlattı.

Olay, sadece ulusal değil uluslararası basında da yankı uyandırdı.

24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

KARAARSLAN AYLIK 32,99 TL İSTİYOR

Karaarslan’ın yaşanan bu olayın ardından Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa süre içinde 526 bine ulaştı.

İddialara kulak asmayan genç hakem, sosyal medyadaki büyük ilgiyi nakite çevirdi. Karaarslan, Instagram’da özel içeriklerini izlemek isteyenler için ücretli abonelik başlattığını duyurdu. Karaarslan, takipçilerinden aylık 32,99 TL istiyor.





HAKEM ELİF KARAARSLAN KİMDİR?

Elif Karaarslan, 9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu.

Futbol kariyerine Libade Spor Kulübü'nde başladı, daha sonra Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde lisanslı olarak forma giydi.

Ancak, 16 yaşında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda oynarken yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle futbolculuk kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Sakatlığının ardından hakemliğe yönelen Karaarslan, 29 Şubat 2020 tarihinde ilk maçına 2. yardımcı hakem olarak çıktı.