Hakem takla attı, Atletico Madrid'e Espanyol'a takıldı

Atletico Madrid, La Liga’da zirve mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı. Deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalan Madrid ekibi, son üç lig maçında galibiyet alamayarak yarışta büyük bir dezavantaj elde etti. Teknik direktör Diego Simeone’nin öğrencileri, lider Barcelona’nın altı puan gerisine düştü ve ikinci sıradaki Real Madrid’in üç puan arkasında kaldı. Üstelik rakiplerinin bir maç eksiği bulunuyor.

Maç, Katalonya ekibinin sahası RCDE Stadyumu’nda 30 bin 559 seyirci önünde oynandı. Atletico Madrid, karşılaşmanın büyük bölümünde üstün oynasa da, Espanyol savunmasını aşmakta zorlandı ve sahadan yalnızca bir puanla ayrıldı.

AZPİLİCUETA’DAN MUHTEŞEM GOL

Maçın 38. dakikasında Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta'nın harika golüyle öne geçti. Chelsea’den 2023 yılında transfer edilen deneyimli savunmacı, 25 metreden mükemmel bir vole vurarak topu ağlara gönderdi. Bu gol, Azpilicueta’nın Atletico formasıyla attığı ilk gol oldu ve takımını öne geçirdi.

İlk yarıyı önde tamamlayan Atletico Madrid, ikinci yarıda temposunu koruyamadı. Maçta net fırsatlar az olsa da, Espanyol'un pes etmeyen oyunu sonuç verdi.

ESPANYOL PENALTIYLA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekip, 71. dakikada Atletico Madrid’in savunma oyuncusu Clement Lenglet'nin yaptığı hata sonrası kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. Leandro Cabrera ceza sahasında Lenglet'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen kanat oyuncusu Javi Puado, kaleci Jan Oblak'ı ters köşeye yatırarak skoru 1-1 yaptı. Bu, Espanyol’un maç boyunca kaleye isabet eden ilk şutuydu ancak puanı getirmeye yetti.

ATLETİCO MADRİD SON DAKİKALARDA BASKIYI ARTIRDI

Beraberlik golünün ardından Atletico Madrid, galibiyet için bastırdı. Eski Manchester City oyuncusu Julian Alvarez, ceza sahası içinden çektiği şutla gole çok yaklaştı ancak top az farkla auta çıktı.

Madrid ekibi, maç boyunca topa daha fazla sahip olsa da, Espanyol’un iyi kapanan savunmasını aşmakta zorlandı. Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, son üç maçında da galibiyet alamamış oldu ve zirve yarışında ciddi bir darbe aldı.

ESPANYOL KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Espanyol, 15. sırada kaldı ancak küme düşme hattının iki puan üzerinde yer alarak nefes aldı. Katalan ekibi, sezonun geri kalanında ligde kalmak adına kritik maçlara çıkacak.

Atletico Madrid için ise şampiyonluk umutları giderek azalıyor. Ligin lideri Barcelona, pazar günü Girona’yı konuk edecek ve kazanması halinde Atletico ile arasındaki puan farkını daha da açabilecek. Real Madrid ise aynı gün Leganes ile karşılaşacak.

Atletico Madrid, bir sonraki maçında mutlak galibiyet alarak zirve yarışına tekrar tutunmak istiyor. Ancak son haftalardaki formsuz performansı, taraftarları ve teknik heyeti endişelendiriyor.