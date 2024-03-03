Hakeme büyük tepki. Beşiktaş penaltı bekledi. Cenk sarı kart gördü

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Hakeme büyük tepki. Beşiktaş penaltı bekledi. Cenk sarı kart gördü
Sahasında Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta yerde kalan Cenk Tosun penaltı vermeyen Halil Umut Meler'e isyan etti.

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede ikinci yarı oynanırken sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor.

Taraftarının desteğiyle beraberlik golü için Beşiktaşlı futbolcular durmadan bastırırken 55. Dakikada ceza sahasının hemen üstünde kaleye arkası dönük bir şekilde bekleyen Cenk Tosun kendisine gelen topla birlikte kaleye yüzünü dönmek isterken yerde kaldı.

Cenk Tosun’un yerde kalmasının ardından siyah-beyazlı futbolcular penaltı bekledi.

VAR ile yaptığı konuşma sonrası hakem Halil Umut Meler pozisyonun penaltı olmadığına karar verirken Cenk Tosun’a itirazları sebebiyle sarı kart gösterdi.

Halil Umut Meler’in kararı sonrası çılgına dönen taraftarlar ise sahaya yabancı madde yağdırdı.

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