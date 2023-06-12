Hakemlere dair istatistikler açıklandı. MHK'nın gözdesi ise o isim oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun resmen bitmesiyle bu maçlarda görev alan hakemlerin de istatistikleri belli oldu. TFF’nin Ocak ayında açıkladığı hakem listesinde yer alan 29 hakem bu sezon oynanan 313 maçta görev aldı. Hakemler bu maçlarda bin 358 kez sarı kart ve 87 kez kırmızı kart gösterirken 115 kez penaltı düdüğü çaldılar.

EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İSİM ABDÜLKADİR BİTİGEN OLDU

Süper Lig'de bu sezon 19 maçta görev alan Abdulkadir Bitigen en çok maçta düdük çalan hakem oldu. Bitigen'i 18'er maçla Ali Şansalan ve Zorbay Küçük takip etti.

Derbilerde ise en fazla görev alan isim Halil Umut Meler oldu. Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 14 maç yönetirken, 5 derbi maçında yer aldı. 5 derbide görev alan Meler'i, 2'şer maçla Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan ve Volkan Bayarslan izledi. Ali Palabıyık ise bu sezon sadece bir derbide görev aldı.

EN ÇOK KIRMIZI KARTI METE KALKAVAN VE HALİL UMUT MELER PAYLAŞTI

Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler bu sezon görev aldıkları 14’er maçta 7'şer kez kırmızı kartına başvurarak bu alanda listenin ilk sırasına yerleştiler.

Penaltılarda ise Mete Kalkavan ve Kadir Sağlam lider.14 maçta görev alan Mete Kalkavan ve 15 kez düdük çalan Kadir Sağlam, 8'er kez penaltı noktasını göstererek ligde en çok penaltı noktasını gösteren isimler oldular.

Süper Lig'de sarı kart rekoru ise Zorbay Küçük'e ait. Küçük, görev aldığı maçlarda 89 kez sarı kart gösterdi. 18 maça çıkan Ali Şansalan 85, 14 maç yöneten Halil Umut Meler ise 75 kez sarı kartını kullandı.

(DHA)