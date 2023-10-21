Hakim başına dosya sayısında artış. Günde 2,2 dosyaya bakmak zorundalar

Milli Gazete’den İbrahim Yetiş’in haberine göre, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı Bütçe Teklifi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, Türkiye'deki hâkim ve savcıların üzerindeki dosya yükünün arttığına dikkat çekti.

Akdoğan'ın verdiği bilgilere göre, 2021 yılında bir hâkim başına düşen ortalama dosya sayısı 747 iken, bu sayı 2024 yılı itibariyle 835'e yükselmiş durumda.

Akdoğan, "Bir hâkim, hiç izin yapmasa, bayramlarda, hafta sonları kısacası 365 günün tamamında çalışsa günde 2.2 dosyaya bakmak zorunda." dedi.