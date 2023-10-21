Hakim başına dosya sayısında artış. Günde 2,2 dosyaya bakmak zorundalar

CHP’li Umut Akdoğan, hakim başına düşen dosya sayısının 835’e yükseldiğini açıkladı.

Hakim başına dosya sayısında artış. Günde 2,2 dosyaya bakmak zorundalar

Milli Gazete’den İbrahim Yetiş’in haberine göre, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı Bütçe Teklifi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, Türkiye'deki hâkim ve savcıların üzerindeki dosya yükünün arttığına dikkat çekti.

Akdoğan'ın verdiği bilgilere göre, 2021 yılında bir hâkim başına düşen ortalama dosya sayısı 747 iken, bu sayı 2024 yılı itibariyle 835'e yükselmiş durumda.

Akdoğan, "Bir hâkim, hiç izin yapmasa, bayramlarda, hafta sonları kısacası 365 günün tamamında çalışsa günde 2.2 dosyaya bakmak zorunda." dedi.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Son Haberler
Ukrayna Avdiyivka yönünde çok namlulu roketatarla saldırıları sürdürüyor Dünya
Ukrayna Avdiyivka yönünde çok namlulu roketatarla saldırıları sürdürüyor
Komşuda deprem Gündem
Komşuda deprem
Esma Ezmeci insanın yüzünü kızartacak soruları açıkladı. Kadınların hepsi yatak odası sırlarını anlattı Gündem
Esma Ezmeci insanın yüzünü kızartacak soruları açıkladı. Kadınların hepsi yatak odası sırlarını anlattı
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman Magazin
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Otomobillere zam geliyor Ekonomi
Otomobillere zam geliyor
Atatürk'e benzerliğini sömüren Göksel Kaya'ya taksiciden tokat gibi yanıt Gündem
Atatürk'e benzerliğini sömüren Göksel Kaya'ya taksiciden tokat gibi yanıt
Ağza sürülmemesi gereken besin listesi ortaya çıktı. Metabolizmanın azılı düşmanı. Bağırsakları kör düğüm yapıyor Sağlık
Ağza sürülmemesi gereken besin listesi ortaya çıktı. Metabolizmanın azılı düşmanı. Bağırsakları kör düğüm yapıyor