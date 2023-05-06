Hakim kendisine saldırdığını sandığı kişiyi vurdu. Olay saniye saniye kameralara böyle yansıdı

Kağıthane'de sara nöbeti geçirdiği iddia edilen kişi, bilincini kaybedince omzuna tutunduğu hakim tarafından, kendisine yönelik saldırı olduğu sanılarak bacağından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hakim kendisine saldırdığını sandığı kişiyi vurdu. Olay saniye saniye kameralara böyle yansıdı

DHA’nın haberine göre, olay dün saat 1100 sıralarında Taşocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir soruşturmayla ilgili keşfe gelen 12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö. (33), çalışma yaptığı sırada, kaldırımda yürüyen 63 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım sara krizi geçirdi. Krizin verdiği panikle önce hakimin şoförünün üzerine yürüyen Ali İhsan Yıldırım sonra hakimin omzunu tutunca, hakim saldırıya uğradığını düşünerek beylik tabancasıyla ateş etti. Bacağından vurulan Ali İhsan Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yıldırım'ın önce şoföre sonra hakime tutunmaya çalıştığı görülüyor.

"HAKİMİN DÜĞMESİ KOPMUŞ BOĞAZINDA YARA VARDI"

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Silah sesiyle bir anda irkildik ve yukarı çıktık. Bizim komşumuz Ali İhsan ağabeyi yerde gördük bacağından yaralıydı. Elinde silahlı biri vardı kim olduğunu bilmediğimiz için yaklaşamadık, sonra 'Ben hakimim hemen polise ve ambulansa haber verin' dedi. Kendisi, bize polisi aramamızı söyledi arkadaşlar arayıp olayı haber verdiler. Biz yaralıya turnike yaparak ilk müdahalede bulunduk, sonra ambulans geldi. Ali İhsan abi yıllardır komşumuz, kendisi epilepsi hastası ve kriz geçirebilen biri o anda kriz mi geçirdi ne olduğunu kimse bilmiyor. Biz çok şahit oluyoruz kriz geçirip bayılıyor müdahale ediyoruz. Bazen saldırgan oluyor. Olay sonrası yanına gittiğimizde şoktaydı kendisinin yaralı olduğunun bile farkında değildi. Kalkıp yürümeye çalışıyordu. Yanlış görmediysem hakimin düğmeleri kopmuş, boğazında yaralanma vardı. Muhtemelen kriz geçiren ona tutununca kendisine saldırıyor diye müdahale etti" diye konuştu.

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