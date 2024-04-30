Hakim, savcı ve adliye personelini sevindirecek protokol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim, cumhuriyet savcısı ve adliye personelinin barınma ihtiyacını karşılamak için lojman alımına devam ediyor. Son olarak, 50 adet 2+1 dairenin daha satın alınmasıyla toplam lojman sayısı 185'e ulaştı.

Daha önce, Antalya ili Döşemealtı ilçesinde bulunan Rengi Antalya Greenpark ve Rengi Antalya Greenlife projelerinden ilk etapta 95, ikinci etapta ise 40 adet olmak üzere toplam 135 lojman satın alınmıştı.

29 Nisan 2024 tarihinde imzalanan yeni protokolle birlikte, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bin 207 Antalya Prestige Projesi'nden 50 adet 2+1 daire daha satın alındı. Bu sayede toplam lojman sayısı 185'e yükseldi.

LOJMANLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Protokole konu lojmanların 15 Temmuz 2024 tarihinde anahtar teslim hazır hale getirileceği belirtildi.

Yeni protokolün imza töreni, Adliyedeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve yüklenici firma yetkilisi arasında gerçekleşti.

Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, yaptığı açıklamada Döşemealtı'nda bulunan projeler için farklı tarihlerde protokol imzaladıklarını ve şimdi de Kepez'deki proje için imzaların atıldığını söyledi. Kahveci, adliye lojmanları sayısını artırmanın gururunu yaşadığını ve protokolün Antalya'da görev yapan ve yapacak olan tüm meslektaşlarına hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.