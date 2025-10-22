Galatasaray'a transferi büyük ses getirmesine rağmen sahada performans olarak karşılığını veremeyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in Türkiye macerası kısa sürmüştü.

Kısa bir dönem de Katar ekibi Al-Duhail forması giyen 32 yaşındaki oyuncu yaz döneminin başından itibaren yeni kulüp arayışındaydı. Uzun süre boşta kalan Ziyech sonunda tercihini yaptı.

ZIYECH WYDAD CASABLANCA İLE ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hakim Ziyech'in ülkesi Fas'ın köklü kulüplerinden Wydad Casablanca ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Birçok teklif almasına rağmen kariyerinin son dönemini ülkesinde geçirmeye karar veren Ziyech'in Wydad ile yeni sayfa açmak istediği belirtildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.