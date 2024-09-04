Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, kariyerine Katar’da devam etme ihtimali oldukça güçlendi. Foot Mercato’nun haberine göre, Katar ekiplerinden Al Arabi, Ziyech ile ilgileniyor.

Transfer söylentilerine göre, Ziyech, Katar dışındaki bazı takımlarla da görüşmüş olsa da şu an için Al Arabi ile anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Al Arabi, kadrosunda İtalyan yıldız Marco Verratti gibi önemli isimleri bulunduruyor.

Galatasaray forması altında 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Ziyech, 8 gol atarken 4 asistle de oynadı.