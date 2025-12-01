Olay Bakırköy'de gece saatlerinde emekli hakim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışması ile başladı.

SAÇIMI ÇEKİP, DARBETTİ

Tartışmanın büyümesinin ardından emekli hakim M.T.S., kızı A.M.S.'yi darbetti. Olayda kafasından aldığı darbe nedeniyle yaralanan M.T.S., tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

Ekran Haber'de yer alan habere göre; A.M.S. ifadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hakim olduğunu, babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını, ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını söyledi. Tartışmaya başladıklarını aktaran M.T.S., babasının kendisine hakaretler savurarak üzerine yürüdüğünü ve saçını çekip kendisini darbettiğini açıkladı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayın ardından Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili tahkikat başlattı.