Hakime Gül Altınok’un yasak aşkından bomba açıklamalar: Oğluna gübre fabrikası hediye ettim

Türkiye, adı yasak aşk, rüşvet ve uyuşturucu partileri gibi skandallarla anılan hakim Gül A. olayıyla çalkalanıyor. Adana Adliyesi'nde görev yapan hakime Gül Altınok'un, 5 yıl süren yasak aşkının ardından iş adamını tehdit etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapılan Hakime Gül’ün yasak aşk yaşadığı iş insanı Server Leventoğlu Halk TV canlı yayınında bomba açıklamalarda bulundu.

Evli ve 1 çocuk annesi Hakime Altınok ile Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yöneticisiyken tanışan ve daha sonra birliktelik yaşamaya başlayan Leventoğlu, Gül’ün Vali yardımcısı olan eşinin istediği yere atanması için devreye girdiğini söyledi.

"KENDİME AİT BİR ÇEVREM VAR”

“Eş tayini konusunda etkim oldu” diyen Leventoğlu, “Aslında Adana için girişimde bulundum ama boş kontenjan olmadığı için en yakın yer Gaziantep’di. O nedenle ben de Antep’e tayini konusunda ricacı oldum” ifadelerini kullandı. Tayin konusunda siyasi ve bürokratlardan ricacı olduğunu belirten Leventoğlu, “Kendime ait bir çevrem var” dedi.

Hakime Gül Altınok’un eşinin ilişkilerinden haberi olduğunu belirten Leventoğlu, Altınok’a birçok konuda yardımcı olduğunu belirterek ,“Hakime hanımın oğluna gübre fabrikası hediye ettim” dedi

NE OLMUŞTU?

Hakim Gül Altınok, Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yöneticisi Server Leventoğlu ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başladı. Altınok, Leventoğlu'na, bazı sıkıntıları olduğunu ve güçlü bir erkek olarak kendisine yardımcı olmasını istediğini belirtti. Edirne'de görev yaptığı dönemde rüşvet ve sahtecilik suçlamalarıyla karşılaştığını söyleyen Gül Altınok, bu suçlamalardan kurtulmak ve dosyalarının kapatılması için Leventoğlu'ndan yardım talep etti.

Bu ilişki yaklaşık beş yıl sürdü ve bu süre zarfında Leventoğlu, cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydetti. Ancak Leventoğlu, Altınok'un.başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenince ilişkilerini sona erdirmek istedi. Leventoğlu, Gül Altınok.'a ilişkilerini bitirdiğini ve kendisiyle irtibat kurmamasını, aksi halde savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Bu olayın ardından, Mayıs ayında Leventoğlu tehdit edilmeye başlandı.

500 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine giden Leventoğlu, iki kişi tarafından karşılanarak, "Hakime hanımın videoları varmış, bunları silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" şeklinde tehdit edildi.

Bunun üzerine Leventoğlu, Hakime Gül Altınok. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine, HSK 1. Dairesi tarafından G.A. hakkında soruşturma izni verildi. Altınok'un Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi'nde akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan bir sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı iddia edildi.

Edirne'de birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunarak beraat kararı verdireceğini belirten Altınok'un, 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı öne sürüldü. Ancak, beraat kararı yerine başka bir savcının mahkumiyet mütalaasında bulunması sonucu sanık ceza aldı. Sanığın, hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine Gül Altınok'un, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği iddia edildi.