İhraç edilen Gül Altınok’un Arap büyücülerle yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber10
İhraç edilen Gül Altınok’un Arap büyücülerle yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Adı rüşvet, uyuşturucu partileri gibi skandal olaylara karışan ve ihraç edilen Hakime Gül Altınok’un Arap büyücülerle yaptığı WhatssApp yazışmaları ortaya çıktı. Altınok’un hakkında soruşturma yürüten HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yardım istedi.

Hakime Gül Altınok’un işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı.

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Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucu müfettişlerin hazırladığı rapor Gül Altınok’un ihraç edilmesi yönündeydi.

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Hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan daire HSK 2. Dairesi olduğundan Gül Altınok irtibatta olduğu Arap büyücüden bu konuda da yardım istiyor. Büyücü ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında HSK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı.

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Gül Altınok daha önce de kendisini HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap büyücüden yine yardım istemişti. Gül Altınok’un avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

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