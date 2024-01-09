Hakime saldıran ABD’li mahkemeye maske, eldiven ve zincirle getirildi

ABD’nin Las Vegas kentinde kefaletle serbest kalma talebi reddedildiği için kürsüden atlayarak hakim Mary Kay Holthus’a saldıran Deobra Delone Redden, bu sefer mahkeme salonuna özel tedbirlerle getirildi.

Redden’in maske ve eldiven taktığı, kollarının zincirle bağlandığı görüldü. 30 yaşındaki Redden’in, beyzbol sopasıyla bir kişiye saldırdığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası aldığı öğrenildi.

NE OLDU?

Las Vegas'ta, sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasında Hakim Mary Kay Holthus, 3 sabıkası bulunan Redden'ın şartlı tahliye talebini reddetti.

Redden, oturduğu sandalyeden bir anda kalkarak hakimin bulunduğu kürsüye atladı ve hakim Kay Holthus'a saldırdı.

Hakim Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırdı.

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını aktardı.

Kameraların her saniyesini kaydettiği olay, sosyal medyada gündem oldu.