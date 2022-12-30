Hakkari Derecik SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Hakkari Derecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

A GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarini kullanma ehliyetine sahip olmak.

3.18 Yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 uncu maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikáp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarliği değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

7. Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri (formasyon almış olmak) ile psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çoçuk gelişimi, sosyal hizmet lisans mezunu olmak..

8: 2021 veya 2022 yılları KPSS P3 türtinden en az 60 puan almış olmak.

9. Iş tanimlarinda belirtilen nitelikleri taşımak.

10. Görevini devamlı yapmaşına engel olabilecek bir hastalık hali ve seyahat engeli bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Bilgisayar eğitimi almış olmak ve bilgisayarın temel programlarini(Word, Excel, Power Point, vb. programları) iyi düzeyde kullanabilmek ve bilgisayar eğitimini aldiğini sertifika veya transkiript belgesi ile belgelendirmek.

2. Ilan tarihi itibariyle Derecik ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

3. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4. Hizmet sunacağı hedef kitle ile rahat iletişim sağlayacak kadar yöresel farklılıklara hakim olmak ve kürtçe dilini biliyor olmak.