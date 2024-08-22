Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Kaynak: AA
Hakkari kırsalında mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda belirlenen 2 katlı bir sığınakta mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 8 Ağustos'ta ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Can (2024-119) Operasyonu" yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında tespit edilen 2 katlı sığınağa gizlenmiş olan 7 antitank roket mühimmatı, 3 AT4 (lav roketatar), 6 el bombası, 320 elektrikli fünye, 13 roketatar sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 170 biksi makineli tüfek fişeği, 5 tüp, 3 radyo, 6 RF alıcı-verici sistemi, akü, kütüklük, AK-47 şarjörü, 4 orta boy pil bloğu, 2 termal kıyafet, 5 kitap, ajanda, pil şarj aleti, fotoğraf ve kazma ele geçirildi.

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