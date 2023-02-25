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Hakkari SGK binası deprem sonrası taşındı

Hakkari SGK binası depreme dayanıksız olması nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin katına taşındı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:19
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Hakkari SGK binası deprem sonrası taşındı

Hakkari SGK binası deprem sonrası taşındı
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İHA
Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Hakkari’de kamu binalarının deprem karşısındaki dirençleri inceleme altına alındı.

Bulvar Caddesi belediye binası karşısında hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binası bugün boşaltılarak Gazi Mahallesi Av. Cumhur Keskin Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin katına taşındı.

Yetkililer, yapılan testlerde SGK binası depreme karşı dayanıksız çıktığı ve boşaltma kararı alındığını ifade ettiler. Yeni SGK binası yapılana kadar kurumun faaliyetlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin sürdüreceği ifade edildi.

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