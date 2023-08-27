Hakkari Valisinden üs bölgelerine ziyaret



Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile birlikte 2 bin 935 rakımlı Koç Tepe, Ahmet Tepe ve Küp Tepe üs bölgelerini ziyaret etti. Ziyaret ettiği üs bölgeleri hakkında detaylı bilgi alıp jandarmayla personeli ile bir araya gelerek sohbet edip moral veren Vali Çelik, “Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz fedakarca görevlerini yerine getiren kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabb’im ayağınıza taş değdirmesin” dedi.